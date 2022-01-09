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МВД РФ объяснило отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

МВД РФ объяснило отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

Обязательную отметку в паспорте о браке и детях отменили из-за цифровизации, пояснили в пресс-центре МВД РФ.

В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о россиянах хранятся в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, было принято решение об отмене необходимости обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях, заявили в министерстве, передает eadaily.com.

21 июля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте. Отметки о регистрации брака, о детях до 14 лет и другая информация будет ставиться в документы по желанию самих россиян. Прописку в паспортах в электронный формат МВД переведет к середине 2022 года, это позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.

eadaily.com
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
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