Обязательную отметку в паспорте о браке и детях отменили из-за цифровизации, пояснили в пресс-центре МВД РФ.
В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о россиянах хранятся в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, было принято решение об отмене необходимости обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях, заявили в министерстве, передает eadaily.com.
21 июля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте. Отметки о регистрации брака, о детях до 14 лет и другая информация будет ставиться в документы по желанию самих россиян. Прописку в паспортах в электронный формат МВД переведет к середине 2022 года, это позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.