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В 2021 году средняя зарплата в Молдове составляла 420 евро

В 2021 году средняя зарплата в Молдове составляла 420 евро

В Молдове среднемесячная брутто-зарплата работника национальной экономики в январе-сентябре 2021 года составила 8897,9 лея и увеличилась в номинальном выражении на 13,3% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.

В реальном выражении заработная плата увеличилась на 10,1%. В пересчете на иностранную валюту она составила около 420 евро или 502 доллара США.

В бюджетной сфере среднемесячный заработок составил 7633,6 лея, увеличившись на 7,6%. В реальном секторе – 9352,9 лея и увеличился на 15%, пишет gagauzvedomosti.md.

При этом средний размер месячной пенсии на 1 октября 2021 года составил 2284,37 лея и увеличился на 11,4% по сравнению с 2020 годом (в номинальном выражении).

В 2021 г. располагаемый доход населения составил в среднем в месяц на человека 3096,6 лея и увеличился на 7,5% (в номинальном выражении), а среднемесячные потребительские расходы остались практически на уровне предыдущего года и составили в среднем до 2791,2 лея на человека.

Размер прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года составил в среднем в месяц на человека 2125 леев, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2020 года на 2% (в номинальном выражении).
gagauzvedomosti.md
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