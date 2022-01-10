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В Молдове назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"

В Молдове назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"

"Молдовагаз" в январе будет закупать газ у "Газпрома" по 647 долларов за тысячу кубов

В январе Молдова будет закупать российский газ по цене выше, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров", — сказал он.

При этом в декабре топливо обходилось Кишиневу в 550 долларов за тысячу кубов. Тарифы для потребителей рассчитаны на основе стоимости в 430 долларов.

На днях президент Молдовы Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.

Условия оказались выгодными для Молдовы — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. Тогда Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более 400 миллионов долларов.

"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.

В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
ria.ru
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