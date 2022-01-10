"Молдовагаз" в январе будет закупать газ у "Газпрома" по 647 долларов за тысячу кубов
В январе Молдова будет закупать российский газ по цене выше, чем в декабре, сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов за тысячу кубометров", — сказал он.
При этом в декабре топливо обходилось Кишиневу в 550 долларов за тысячу кубов. Тарифы для потребителей рассчитаны на основе стоимости в 430 долларов.
На днях президент Молдовы Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдовы — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. Тогда Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более 400 миллионов долларов.
"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться. ria.ru