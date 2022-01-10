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В офисе президента Украины готовятся вводить в стране талоны на еду

В офисе президента Украины готовятся вводить в стране талоны на еду

Чиновники из Офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность введения в стране продуктовых талонов для малоимущих.

Как передает «Вести-Украина», ссылаясь на заявление советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, в этом начинании власть намерена опереться на американский опыт с раздачей талонов на еду, сообщает eadaily.com

Советник пояснил, что на Банковой рассматривают вариант распространения таких электронных талонов, через приложение «Дія», по аналогии с госпрограммой «е-Поддержка».

При этом признается, что данная мера вызвана резким подорожанием продовольственных товаров, которое стало прямым следствием небывалого скачка цены на газ.

По словам того же Устенко, прибегать к обычным мерам регулирования продовольственных цен является рискованным. Он отметил, что снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета. А администрирование налогов повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

«В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Дія“ — так называемых „продуктовых чеков“, как это практикуется в США», — заявил Олег Устенко.
В конце своего комментария он также заверил, что эти антикризисные меры будут вводиться в стране «по мере необходимости».

Отметим, что данная инициатива, как большинство из всего того, что исходит из офиса президента Украины, оставляет впечатление пустой декларативной болтовни про «заботу о обнищавших украинцах».

Украинские власти вроде объявляют, что обязательно помогут всем тем, кому из-за их же «экономической политики» стало не под силу купить себе еду. Но не рассказывают о том, как и когда будут помогать и каковы будут объемы этой помощи.

Также советник не рассказал, что делать в случае принятия этих «антикризисных мер» людям без смартфонов, ведь на «бюджетный» сотовый телефон не только «Дію» — вообще никакое приложение установить невозможно.

Как сообщало EADaily, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук предупредил о том, что страна в новом году столкнется с энергетическим и продовольственным кризисом на фоне разрушения сельского хозяйства.

  • Сегодня, 12:21
  • DTV
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