Чиновники из Офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность введения в стране продуктовых талонов для малоимущих.
Как передает «Вести-Украина», ссылаясь на заявление советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, в этом начинании власть намерена опереться на американский опыт с раздачей талонов на еду, сообщает eadaily.com
Советник пояснил, что на Банковой рассматривают вариант распространения таких электронных талонов, через приложение «Дія», по аналогии с госпрограммой «е-Поддержка».
При этом признается, что данная мера вызвана резким подорожанием продовольственных товаров, которое стало прямым следствием небывалого скачка цены на газ.
По словам того же Устенко, прибегать к обычным мерам регулирования продовольственных цен является рискованным. Он отметил, что снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета. А администрирование налогов повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.
«В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Дія“ — так называемых „продуктовых чеков“, как это практикуется в США», — заявил Олег Устенко. В конце своего комментария он также заверил, что эти антикризисные меры будут вводиться в стране «по мере необходимости».
Отметим, что данная инициатива, как большинство из всего того, что исходит из офиса президента Украины, оставляет впечатление пустой декларативной болтовни про «заботу о обнищавших украинцах».
Украинские власти вроде объявляют, что обязательно помогут всем тем, кому из-за их же «экономической политики» стало не под силу купить себе еду. Но не рассказывают о том, как и когда будут помогать и каковы будут объемы этой помощи.
Также советник не рассказал, что делать в случае принятия этих «антикризисных мер» людям без смартфонов, ведь на «бюджетный» сотовый телефон не только «Дію» — вообще никакое приложение установить невозможно.
Как сообщало EADaily, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук предупредил о том, что страна в новом году столкнется с энергетическим и продовольственным кризисом на фоне разрушения сельского хозяйства.