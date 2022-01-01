В Италии определили очередных обладателей антипремии "Золотой унитаз". Портал Calciobidone подвел итоги голосования и в одной из номинаций победил Александр Кокорин. Форвард сборной России, учитывая его зарплату, бэкграунд и результативность, был одним из фаворитов, пишет korrespondent.net
И в итоге победил в номинации - "Посмешище", причем обошел всех соперников с огромным преимуществом. Футболиста Фиорентины выбрали больше половины проголосовавших, следом за ним пристроился Адриан Рабьо из Ювентуса у него 22%, третьим стал Сими из Салернитаны.
Впрочем, главную номинацию, саму награду "Золотой унитаз" получил не он. Ее забрал Аарон Рэмзи из Ювентуса. Валлийца посчитали худшим игроком Италии почти четверть проголосовавших. Немного ему проиграл Ведат Мурики из Лацио, замкнул тройку одноклубник Аарона, Артур Мело.
Отметим, что "Золотой унитаз" вручается уже много лет. До Рэмзи, ее обладателем был Кристиан Эриксен, а "посмешищем" в 2020 признавали Дугласа Косту.