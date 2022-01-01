Dnestr.TV

 
0

Игрока сборной России наградили в Италии "Золотым унитазом"

Игрока сборной России наградили в Италии "Золотым унитазом"

В Италии определили очередных обладателей антипремии "Золотой унитаз". Портал Calciobidone подвел итоги голосования и в одной из номинаций победил Александр Кокорин. Форвард сборной России, учитывая его зарплату, бэкграунд и результативность, был одним из фаворитов, пишет korrespondent.net

И в итоге победил в номинации - "Посмешище", причем обошел всех соперников с огромным преимуществом. Футболиста Фиорентины выбрали больше половины проголосовавших, следом за ним пристроился Адриан Рабьо из Ювентуса у него 22%, третьим стал Сими из Салернитаны.

Впрочем, главную номинацию, саму награду "Золотой унитаз" получил не он. Ее забрал Аарон Рэмзи из Ювентуса. Валлийца посчитали худшим игроком Италии почти четверть проголосовавших. Немного ему проиграл Ведат Мурики из Лацио, замкнул тройку одноклубник Аарона, Артур Мело.

Отметим, что "Золотой унитаз" вручается уже много лет. До Рэмзи, ее обладателем был Кристиан Эриксен, а "посмешищем" в 2020 признавали Дугласа Косту.
  • Вчера, 13:39
  • DTV
  • Просмотров: 71
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна