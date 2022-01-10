Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.
"Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос", - сказал Милонов агентству.
По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме этого, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.
"Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека", - добавил депутат.
"Мы обсуждали это в рамках слушаний комитета. Профессиональное сообщество достаточно убедительно нас просило заняться этими вопросами. После новогодних каникул будем обсуждать эти вопросы", - сказал Милонов.
Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Наталья Власова согласна с замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталием Милоновым в том, что школам нужна система ранней диагностики употребления наркотиков детьми, так как такие риски действительно существуют.
"Фактор риска того, что ребенок может при каких-то обстоятельствах начать употреблять наркотические вещества, существует, и, конечно, это необходимо выявлять как можно быстрее, чтобы заранее провести профилактику. Таким детям необходимо больше внимания со стороны психологических служб, педагогов и родителей", - сказала РИА Новости Власова.
По ее словам, Министерством просвещения была разработана целая программа, специальное тестирование, и пилотный проект уже был. Но юридически в школах не имеют права проводить психологическое или медицинское вмешательство без разрешения родителей, что иногда является необходимым для раннего выявления, отметила Власова.
На сегодняшний день в психологической практике нет инструмента, который бы со стопроцентной гарантией мог бы сказать, что ребенок употребляет наркотики, потому что факторы зависимости очень близки, отметила эксперт, приведя в качестве примера потребление табака, алкоголя или проблемы пищевой зависимости. С детьми, у которых выявляются группы риска, как рассказала она, ведут работу по снятию таких факторов, как неустойчивая самооценка или непереносимость стрессовых ситуаций: применяют различные коррекционные методы работы на личных консультациях, при содействии психотерапевта, невролога и нарколога.