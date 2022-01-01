Dnestr.TV

 
0

Умер президент Европейского парламента

Умер президент Европейского парламента

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли умер 11 января в больнице итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. Дата и место похорон пока неизвестны.
Сассоли был госпитализирован в онкологический центр в Авиано 26 декабря в связи с тяжёлыми нарушениями работы иммунной системы. 10 января Куильо объявил, что глава Европарламента отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия, сообщает svoboda.org

Это вторая госпитализация Сассоли за последнее время. В сентябре он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии из-за болезни легионеров (острое инфекционное заболевание).

Ранее в декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника на вторую половину парламентского срока были назначены на 13 января.

Давид Сассоли родился во Флоренции в 1955 году. До прихода в политику работал журналистом и телеведущим. Член Демократической партии, был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 годы он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.
  • Сегодня, 09:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна