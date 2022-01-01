Президент рассказал о реформе правоохранительных органов, экономических и социальных мерах, пишет kommersant.ru
Реформа правоохранительных органов
Система безопасности Казахстана будет реорганизована. - «Предстоит перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки». - Сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, погранслужба будет усилена. - «Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападение на представителя власти и неподчинение законным требованиям».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что основная миссия миротворцев ОДКБ завершена. Через два дня начнется их вывод, процесс займет не более 10 дней.
Экономические и социальные меры
-Банк развития Казахстана (БРК) реформируют. «БРК по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно»,— подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. -Вводится пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов, акимов и членов правительства. У работников бюджетной сферы зарплаты будут расти.
-Будет создан общественный социальный фонд для решения социальных проблем. «Благодаря первому президенту — елбасы (Нурсултан Назарбаев.— "Ъ"), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе»,— заявил Токаев.
- В течение двух месяцев будет принята программа по повышению доходов населения. -«Все обязательства и гарантии государства будут исполнены», чтобы восстановить доверие инвесторов. - Необходимо обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль транзакций лиц, необоснованно выводящих средства из страны.