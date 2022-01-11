Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге 11 января , что компания "Молдовагаз" рассматривает возможность повышения тарифа для населения, чтобы вовремя расплачиваться с "Газпромом", сообщает РИА Новости Вице-премьер отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646. Он добавил, что в ближайшее время может собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить возможность введения новых мер поддержки населения.
Республика Молдова хочет пересмотра контракта с «Газпромом»
Вице-премьер Андрей Спыну рассматривает возможность пересмотра контракта с «Газпромом», чтобы Республика Молдова больше не выплачивала российскому концерну аванс в размере 50%. Об этом сообщил депутат ПДС Лилиан Карп, согласно которому цена, которую Республика Молдова платит за российский газ, определяется конъюнктурой на международном рынке, пишет noi.md
В то же время внепарламентская оппозиция и политические обозреватели говорят о том, что власти должны честно общаться с гражданами и готовить их к новым повышениям цен, отмечает IPN. Представители власти говорят, что на повышение закупочной цены российского газа влияют колебания на международном рынке, и у Республики Молдова нет рычагов воздействия в этом отношении. По словам депутата ПДС Лилиана Карпа, правительство должно разработать новые способы поддержки граждан с низкими доходами, чтобы помочь им справиться с бременем счетов. В то же время рассматривается возможность перезаключения контракта с «Газпромом».
«Цена на фондовом рынке сейчас превышает $1200 за тысячу кубометров. Цена на газ в Республике Молдова формируется из двух компонентов: рыночной цены на природный газ и цены на нефть. Цена на нефть более стабильна, чем цена на газ. Текущий контракт с "Газпромом" устанавливает цену в 3 раза ниже, чем на европейском рынке, надо это признать.
Андрей Спыну предлагает добиваться путем повторных переговоров отмены аванса в размере 50%.
"Мы понимаем, что Moldovagaz не имеет возможности платить авансом. На данный момент за счет платежей граждан собрано 40% необходимой суммы. Мы будем искать решения, как оплатить счет. Обсуждается возможность получения кредита Moldovagaz, чтобы иметь возможность оплатить счет», — заявил депутат ПДС Лилиан Карп в ходе передачи Cutia Neagră на TV8.
В то же время представители внепарламентской оппозиции заявляют, что выплата долгов Moldovagaz из средств госбюджета становится опасной и некорректной практикой по отношению к гражданам, не являющимся потребителями природного газа. «Цифр, данных у нас нет, Moldovagaz – самая закрытая компания, это государство в государстве, но если строго ориентироваться на счета, то счета за декабрь в два раза выше, чем за ноябрь. Это непомерные суммы. Выплаты вряд ли будут близки к 100%, как это было в ноябре. И снова Moldovagaz попросит помощи из госбюджета. Плохая практика, когда на деньги налогоплательщиков, часть из которых даже не является потребителями газа, особенно из сельской местности, оплачиваются напрямую долги "Газпрому" компании, аффилированной с "Газпромом"», — заявил представитель Платформы DA Александр Слусарь.
Политические обозреватели критикуют власти за плохую коммуникацию во время кризиса. По их мнению, власти совершили ошибку, объявив гражданам, что закупочная цена снизится, учитывая, что повышения были неизбежны.
«Цены устанавливает не власть, цены устанавливает рынок. Власть не имеет ничего общего с ростом цен, но оно несет политическую ответственность. У власти проблемы с коммуникацией. Необходимо было предвидеть и морально подготовить народ к ожидавшим его трудностям. С экономической точки зрения контракт "Газпрома" с Молдовой – это капля, абсолютно неважная для России. "Газпром" может дать нам этот газ бесплатно, но для них газ – это геополитический прием, чтобы вести Республику Молдова туда, где она должна быть согласно геополитической концепции Российской Федерации», – подчеркнул политический обозреватель Анатол Цэрану.
«Можно было прогнозировать, что цены будут расти, были очень четкие тенденции, что на европейском рынке есть дефицит газа и цены останутся высокими до весенне-летнего сезона. Но это не было сказано честно, население не было подготовлено, и мы можем квалифицировать сообщение Министерства инфраструктуры как дезинформацию, потому что было очень хорошо известно, что грядет. В ходе переговоров с "Газпромом" помимо продления контракта был подписан дополнительный протокол, в котором четко прописано, что молдавская сторона берет на себя ответственность за оплату счета, соответственно, если население столкнется с проблемами, связанными с неплатежеспособностью, и механизм компенсации не будет достаточным, это поставит под угрозу все соглашение с "Газпромом". Проблема не только в текущей цене, но и в том, что мы будем делать в ближайшие месяцы, учитывая, что цена остается высокой», — отметил политический обозреватель Дионис Ченушэ.
Согласно пресс-релизу Moldovagaz, закупочная цена природного газа, поставляемого «Газпромом» в январе 2022 года, составляет 646 долларов за тысячу кубометров. Повышение обосновано ростом котировок на европейских газовых биржах.