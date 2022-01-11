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Официально! Омикрон уже в Молдове

Официально! Омикрон уже в Молдове

По результатам последних анализов в Молдове выявлен новый штамм коронавируса – омикрон.

Об этом сегодня, 11 января, в ходе пресс-конференции сообщил глава Национального агентства общественного здоровья РМ Николай Желамски. По его словам, всего на данный момент в республике было подтверждено 16 случаев заражения этим штаммом коронавируса, сообщает bloknot-moldova

- Восемь человек госпитализированы со средней формой заболевания, еще двое – с тяжелой формой. Среди зараженных есть и беременная женщина, - уточнил Желамски.

По его оценкам, штамм "омикрон" может быть у каждого десятого пациента с коронавирусом в Молдове. Желамски добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям оценит необходимость введения дополнительных ограничений, дополняет РИА Новости

Всего на утро вторника в Молдове было подтверждено 380 985 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 10 380 человек.
  • Сегодня, 11:08
  • DTV
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