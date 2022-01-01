Постановлением Правительства Приднестровья были внесены изменения регламентирующие условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока. Теперь, независимо от продолжительности трудовой смены, норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену.
Ранее пункт 4 Приложения № 1 к Постановлению «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»» был изложен в следующей редакции:
"4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены."
Ознакомиться с текущей редакцией Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2014 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (САЗ 21-52) можно на сайте Минсоцзащиты ПМР здесь.