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В Приднестровье изменились правила выдачи молока за вредные условия труда

В Приднестровье изменились правила выдачи молока за вредные условия труда

Постановлением Правительства Приднестровья были внесены изменения регламентирующие условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока. Теперь, независимо от продолжительности трудовой смены, норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену.

Ранее пункт 4 Приложения № 1 к Постановлению «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»» был изложен в следующей редакции:

"4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены."

Ознакомиться с текущей редакцией Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2014 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (САЗ 21-52) можно на сайте Минсоцзащиты ПМР здесь.

  • Сегодня, 13:10
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