В период новогодних и рождественских праздников специалисты управления ветеринарии и управления фитосанитарного благополучия Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, а также ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» выполняли свою работу в целях обеспечения оперативного решения вопросов импорта и экспорта, а также для исключения задержек и обеспечения своевременного завершения контроля грузов (товаров) подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю, сообщает ecology-pmr.org
В целях обеспечения пищевой безопасности экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции, было выдано 28 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе: на вывоз (экспорт) с территории республики – 3, на ввоз (импорт) – 25. Принято в работу по оформлению 39 грузов животного происхождения, ввезенных на территорию республики, подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю.
В отношении грузов (товаров), подлежащих государственному фитосанитарному контролю было выдано 22 импортных карантинных разрешения. Произведено 19 досмотров грузов (товаров). Вес досмотренного груза составил –107 481 кг. Отобрано и направлено на лабораторную экспертизу 16 проб (образцов).