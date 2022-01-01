Dnestr.TV

 
0

В ПМР в период праздников обеспечивалось оперативное решение вопросов импорта и экспорта грузов подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю

В ПМР в период праздников обеспечивалось оперативное решение вопросов импорта и экспорта грузов подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю

В период новогодних и рождественских праздников специалисты управления ветеринарии и управления фитосанитарного благополучия Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, а также ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» выполняли свою работу в целях обеспечения оперативного решения вопросов импорта и экспорта, а также для исключения задержек и обеспечения своевременного завершения контроля грузов (товаров) подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю, сообщает ecology-pmr.org

В целях обеспечения пищевой безопасности экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции, было выдано 28 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе: на вывоз (экспорт) с территории республики – 3, на ввоз (импорт) – 25. Принято в работу по оформлению 39 грузов животного происхождения, ввезенных на территорию республики, подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю.

В отношении грузов (товаров), подлежащих государственному фитосанитарному контролю было выдано 22 импортных карантинных разрешения. Произведено 19 досмотров грузов (товаров). Вес досмотренного груза составил –107 481 кг. Отобрано и направлено на лабораторную экспертизу 16 проб (образцов).
  • Сегодня, 13:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна