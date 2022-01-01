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Продуктовые карточки могут быть введены в России

Продуктовые карточки могут быть введены в России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT о том, что продуктовые карточки могут быть введены в России с целью стимулирования потребления отечественных продуктов, а также в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей.

«Действительно, инфляционные процессы, которые запустила эмиссия в странах Евросоюза, в США, конечно же, заставляют нас в рамках открытых рыночных отношений сталкиваться с тем, что инфляция достаточно существенна. И, несмотря на то что высокие цены на энергоресурсы позволили бы нам значительно укрепить рубль, это нанесло бы очень серьёзный урон экспортному потенциалу нашей промышленности, в том числе высокотехнологичной», — пояснил Гутенёв.

Он отметил, что в ближайший год предполагаемые темпы роста потребительских цен вблизи 6—7%, скорее всего, будут сохраняться «в том числе на продовольственные товары».

Но повышение цен в России, по мнению парламентария, будет происходить медленнее, чем в западных странах.

«Россия сейчас себя полностью обеспечивает необходимыми продуктами питания. Более того, мы достаточно часто с помощью квотирования регулируем экспортный поток, поскольку наша сельскохозяйственная продукция весьма и весьма конкурентоспособна. Что касается продуктовых карточек, то об этом достаточно давно говорил Минпромторг как о возможной мере поддержки... Стимулирование потребления отечественных продуктов и поддержка малообеспеченных семей вполне возможно могла бы реализовываться через целевые продовольственные карточки», — добавил депутат.

Собеседник RT не исключил использования такого механизма, но пояснил, что это будет не вынужденной, а дополнительной мерой.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

Источник: russian.rt.com
  • Сегодня, 13:42
  • DTV
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