Лондонский Королевский ботанический сад объявил, что новый вид деревьев назван в честь актера Леонардо Ди Каприо. Выбор обусловлен активной позицией актера в защиту вырубки лесов, находящихся под угрозой исчезновения в заповеднике, где и был обнаружен единственный известный образец дерева, сообщает mir24 ссылаясь на BBC News.
Вечнозеленое дерево обладает крупными желтовато-зелеными листьями и было найдено в лесу Эбо в Камеруне. Это первый новый вил, получивший официальное название в 2022 году от ботаников из известных садов лондонского района Кью. Теперь научное название растения – Uvariopsis dicaprio. Ди Каприо провел широкую кампанию в соцсетях после того, как правительство Камеруна выдало разрешение на вырубку леса в нетронутом заповеднике дикой природы в 2020 году. Через несколько месяцев власти отозвали свое решение и, по мнению специалистов, в этом большая заслуга развернутой актером информационной кампании.
Спустя несколько месяцев это решение было отменено и, как отмечают специалисты, немалую роль здесь сыграла волна, поднятая Ди Каприо.
«Мы очень ценим поддержку, которую Лео оказал нам в кампании по защите Эбо в прошлом году, поэтому казалось уместным почтить его таким образом», – сказал Мартин Чик, возглавляющий африканскую группу в отделе идентификации и присвоения имен Кью.
Он добавил, что в случае реализации концессии на вырубку, новый вид так бы и остался неизвестен науке.
Uvariopsis dicaprio был также сразу внесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения – единственный известный экземпляр высотой четыре метра с только мужскими цветками был обнаружен рядом с пешеходной дорожкой.