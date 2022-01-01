Во время новогодних и рождественских праздников (с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года) в роддомах Приднестровья на свет появились 61 малыш: 38 девочек и 23 мальчика.
Большая часть новорождённых (32 ребёнка) была принята в республиканском центре матери и ребёнка в Тирасполе. Некоторые роженицы, проживающие в отдалённых населённых пунктах, заблаговременно решили рожать именно в столице.
В Рыбнице за тот же период на 13 граждан стало больше. В Бендерах родились 11 малышей, в Григориополе – 5. novostipmr.com