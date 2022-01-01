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С 31 декабря по 9 января в роддомах республики на свет появились 38 девочек и 23 мальчика

С 31 декабря по 9 января в роддомах республики на свет появились 38 девочек и 23 мальчика

Во время новогодних и рождественских праздников (с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022 года) в роддомах Приднестровья на свет появились 61 малыш: 38 девочек и 23 мальчика.

Большая часть новорождённых (32 ребёнка) была принята в республиканском центре матери и ребёнка в Тирасполе. Некоторые роженицы, проживающие в отдалённых населённых пунктах, заблаговременно решили рожать именно в столице.

В Рыбнице за тот же период на 13 граждан стало больше. В Бендерах родились 11 малышей, в Григориополе – 5.
novostipmr.com
  • Сегодня, 21:04
  • DTV
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