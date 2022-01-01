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Какой хлеб не подорожает в 2022 году

Какой хлеб не подорожает в 2022 году

Цены на социально значимые виды хлеба в Приднестровье сохранятся на уровне 2021 года. Речь идёт о продукции, которая выпекается из пшеничной муки первого и второго сортов и цены на которую регулируются государством.

Это, в частности, булка «Славянская» и булка «Столовая» от ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат», хлеб «Пшеничный» и «Сельский» производства ОАО «Бендерский хлеб», а также пшеничный хлеб, который выпускает ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат».

Согласно приказу Минэкономразвития ПМР, подписанному в середине декабря 2021 года, предельная отпускная цена одного килограмма булки «Славянская» и хлеба «Пшеничный» из муки первого сорта составит 6,76 рубля, булки «Столовая» и хлеба «Сельский» из муки первого и второго сортов – 6,07 рубля, рыбницкого пшеничного хлеба из муки первого сорта – 7,32 рубля.

Такие же цены были и в 2021 году. В соответствии с приказом Минэкономразвития они продолжат действовать до конца нынешнего года.

Директор Тираспольского хлебокомбината Виктор Кондратюк в беседе с ИА «Новости Приднестровья» подтвердил, что основные социально значимые сорта хлеба не подорожали даже с учетом возросших затрат предприятия.

«На ценообразование сегодня влияет увеличение цен на дрожжи, а также на топливо. Мы развозим нашу продукцию по всей республике, и доставка стала дороже», - рассказал директор ТХК.

Он добавил, что на остальные сорта хлеба цены выросли, но ненамного – до 5%. По булочным изделиям рост тоже не слишком велик – в пределах 8-10%. Это обусловлено тем, что, кроме дрожжей и ГСМ, заметно подорожали и другие составляющие: упаковка, сахар, маргарин, изюм, мак, добавки для ржаных сортов хлеба.

Виктор Кондратюк уточнил, что ТХК производит около 20-25 тонн социально значимых сортов хлеба ежесуточно.
novostipmr.com
  • Сегодня, 21:22
  • DTV
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