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0 Министерство просвещения ПМР запускает Республиканский конкурс «Здоровье – это здорово»
С 1 февраля по 31 марта Министерство просвещения проведёт республиканский конкурс «Здоровье – это здорово». Участвовать в нём могут приднестровцы от 14 до 35 лет. Цель мероприятия – популяризация среди молодежи здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к своему здоровью и активной гражданской позиции, направленной на укрепление здоровья для гармоничного физического и творческого развития личности. Конкурс проводится по трём номинациям, сообщается на сайте ведомства. - «Спортивная семья – здоровая семья»; - «Street Workout»; - «ЗОЖ в вузе». Прием конкурсных работ проходит в период с 1 февраля по 14 марта 2022 года включительно Подробная информация об условиях проведения Конкурса указана в Положении о проведении Республиканского конкурса «Здоровье-это здорово». Телефон для справок: Управление молодежной политики Министерства просвещения ПМР - 2 34 97 Для первой номинации «Спортивная семья – здоровая семья» необходимо подготовить видеоролик о спортивных семейных увлечениях. Для участия во второй номинации Street Workout требуется предоставить видеоролик, посвященный уличному спорту (любительские тренировки на брусьях, турниках, рукоходах и т. д.). Для третьей номинации «ЗОЖ в вузе» нужно снять видеоролик, пропагандирующий здоровый образ жизни: спорт, физическая культура в организациях среднего и высшего профобразования республики. Итоги конкурса подведут с 29 по 31 марта, победителей наградят грамотами Министерства просвещения.
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