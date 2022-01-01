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Министерство просвещения ПМР запускает Республиканский конкурс «Здоровье – это здорово»

Министерство просвещения ПМР запускает Республиканский конкурс «Здоровье – это здорово»

С 1 февраля по 31 марта Министерство просвещения проведёт республиканский конкурс «Здоровье – это здорово». Участвовать в нём могут приднестровцы от 14 до 35 лет.

Цель мероприятия – популяризация среди молодежи здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к своему здоровью и активной гражданской позиции, направленной на укрепление здоровья для гармоничного физического и творческого развития личности.

Конкурс проводится по трём номинациям, сообщается на сайте ведомства.

- «Спортивная семья – здоровая семья»;

- «Street Workout»;

- «ЗОЖ в вузе».

Прием конкурсных работ проходит в период с 1 февраля по 14 марта 2022 года включительно

Подробная информация об условиях проведения Конкурса указана в Положении о проведении Республиканского конкурса «Здоровье-это здорово».

Телефон для справок:

Управление молодежной политики Министерства просвещения ПМР - 2 34 97

Для первой номинации «Спортивная семья – здоровая семья» необходимо подготовить видеоролик о спортивных семейных увлечениях.

Для участия во второй номинации Street Workout требуется предоставить видеоролик, посвященный уличному спорту (любительские тренировки на брусьях, турниках, рукоходах и т. д.).

Для третьей номинации «ЗОЖ в вузе» нужно снять видеоролик, пропагандирующий здоровый образ жизни: спорт, физическая культура в организациях среднего и высшего профобразования республики.

Итоги конкурса подведут с 29 по 31 марта, победителей наградят грамотами Министерства просвещения.
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
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