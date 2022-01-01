Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдовы должна собраться на заседание, на котором предстоит обсудить необходимость объявления чрезвычайного положения (ЧП) в энергетическом секторе, во избежание возможного кризиса. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, сообщает bloknot-moldova ссылаясь на TRM.
" Тревожное предупреждение о повышенной готовности на рынке природного газа не утратило своей актуальности, мы постоянно находимся в состоянии боевой готовности. Газовый кризис продолжается. И пока нет ценовой стабильности на европейском уровне, говорить о выходе из кризиса не приходится. Состояние тревоги на рынке газа было введено в октябре и до сих пор не снято. Тема чрезвычайного положения будет обсуждаться на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), мы заслушаем отчёт АО «Молдовагаз», и посмотрим, какие решения они нашли за это время, затем мы примем соответствующее решение. Также должен собраться наблюдательный совет АО «Молдовагаз», на котором будут присутствовать представители «Газпрома», и будет обсуждена сложившаяся ситуация. По итогам этого будет решаться вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения в энергетическом секторе", - заявил Спыну.
В октябре парламент уже вводил чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 30 дней.
Ранее Спыну сообщил, что тариф на природный газ может быть повышен с февраля до 14 лей и 60 или 70 банов за кубический метр. Это на 4 лея больше, чем сейчас.
Бывший лидер Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе направил предупреждение своим бывшим коллегам по политическому блоку ACUM, которые сейчас находятся у власти. Нэстасе считает, что на улицы могут выйти протестующие, потому что правительство допустило ряд грубых ошибок, а также потому, что у новой власти большие проблемы в плане общения, сообщаетpoint.md ссылаясь на realitatea.md
"Это правительство потерпело неудачу в том, что значит реформировать судебную систему, преодолеть кризис COVID, справиться с энергетическим кризисом. Мы должны потребовать отставки всего правительства, потому что ясно, что им не хватает эффективности и компетентности.
Я хочу сказать тем, кто находится в правительстве, президентуре, нашим бывшим партнерам: не для того мы выходили на улицы бороться с Плахотнюком, Додоном, со всеми олигархическими элементами, чтобы вы пришли к власти и держали нас в неведении. Граждане имеют право знать. У власти есть большая проблема с транспарентностью. И если ее не решат, на ступеньках учреждений появятся люди», — сказал Андрей Нэстасе в эфире передачи на телеканале TV8.