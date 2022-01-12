В современной модели пенсионной системы России трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начисление пенсионных выплат. Однако в ряде случаев он имеет особое значение — главное понимать, что под "периодом занятости" понимается только то время, когда осуществлялись страховые выплаты, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчёт общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Отслужившие в армии также могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы, если работали до и после него. Впрочем, есть и другие определенные нюансы для тех, кто находился в декретном отпуске, и тех, кто проходил службу в армии — стаж для них до 2002 года и после считается по-разному.
С 2022 года новации коснутся "северного" стажа — в него войдут периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Но лишь если во время обучения у гражданина сохранялась его зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.
В целом, по словам эксперта, чтобы человек получил право на страховые выплаты по старости, необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет, тогда как в 2024 году планка повысится уже до 15 лет.
Трудовой стаж в отдельных случаях имеет особое значение. "Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжёлые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", — отметила экономист.
Но в куда большей степени, по словам собеседницы агентства, пенсия зависит не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый в период своей трудовой активности.
Страховые выплаты переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает причитающуюся ему вторую составляющую пенсии – страховую. В 2022 году выплата пенсии по старости начинается для граждан – мужчин с 61,5 лет, и женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и имеющие минимальный трудовой стаж 13 лет, а количество накопленных баллов не должно быть менее 23,4.
"Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придётся ждать мужчинам до 70-ти лет, а женщинам до 65-ти. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия", — рассказала Григорьева.