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Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийстве более 240 беженцев. Обновлено

Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийстве более 240 беженцев. Обновлено

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию в середине декабря, заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Евросоюз. Об этом 12 января сообщил Следственный комитет Республики Беларусь.

Следствие инициирует сбор дополнительной информации о жертвах польских силовиков, сообщает пресс-служба Следственного комитета
12.01.2022
Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В ходе расследования уголовного дела военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша – Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах. Кроме того, об участии в совершении казней ему рассказывали сослуживцы.

В Польше Чечко признали сначала погибшим, потом пропавшим без вести. Солдата также объявляли дебоширом, наркоманом и предателем Родины. Сейчас ему предъявлено обвинение в дезертирстве. Там беглецу может грозить до десяти лет тюрьмы.

Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.

Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков.

обновлено в 13:50
В Польше посоветовали обследовать беглого солдата Чечко у психиатра

"Мы бы посоветовали обследовать этого человека у психиатра, если он действительно дает такие показания", - заявил РИА Новости представитель министерства национальной обороны Польши.

  • Сегодня, 11:28
  • DTV
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