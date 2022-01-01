В этом году заработает новая программа Украинская мечта, по которой украинцы смогут взять ипотеку под 5% годовых. О программе рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Штурма в интервью Интерфакс-Украина, опубликованному в среду, 12 января.
"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача - дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", - рассказал он.
Также программа будет предусматривать кредиты под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, получения образования или смены профессии.
По словам Штурмы, в этом году планируют выдать 30 тыс. ипотечных кредитов.
"Если говорить об Украинской мечте, наша цель в 2022 году – выдать 30 тысяч ипотечных кредитов по этой программе, за год – 70 тыс., а дальше выйти на стабильные 150 тыс. ипотек ежегодно", - сказал он.
Власти ожидают, что это вдвое или в 2,5 раза увеличит объем строительства.
"Что касается финансирования, всегда почему-то говорят о бюджете. Но бюджетные средства – это только для запуска механизма. Дальше должны заработать монетарные инструменты, то есть когда ликвидность банковского сектора, украинского или западного, начинает работать в этих продуктах. В Америке, Китае или Европе сумма таких кредитов – триллионы долларов в год", - добавил он.
По данным Нацбанка, за 10 месяцев 2021 года украинские банки выдали 8,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму 7 млрд грн - это в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.