По инициативе Главы государства планируется создание Приднестровского государственного музея. Краеведческое учреждение объединит и представит историю приднестровской земли, начиная с самых древних времен и по сегодняшний день, сообщает Пресс-служба Президента ПМР .
Раннее, среднее и позднее средневековье, времена Российской империи, советский период, история современного Приднестровья – все это секторальные составляющие проектируемого музейного квартала, который войдет в структуру Екатерининского парка в центре столицы. Отдельную экспозицию посвятят Великой Отечественной войне. Она будет завязана на сохранившемся в центральной части города ДОТе. Отдельными блоками представят войну 1992-го и историю Тирасполя.
Специально созданная проектная группа представила наработки Президенту.
В рабочей дискуссии приняли участие глава тираспольской администрации Олег Довгопол, руководитель Госслужбы по культуре Мария Кырмыз, проектировщики. Готовы 14 томов проекта.
Есть визуализированное сопровождение документации. В ходе совещания обсудили судьбу зданий, расположенных на территории будущего музейного комплекса. Исторические строения будут сохранены и отреставрированы. Проведена большая работа по изучению архивов, в том числе фотоматериалов. Сносу подлежат ветхие пристройки. Это в основном облегченные конструкции гаражного типа, скрывающие фасады исторических зданий, вносящие архитектурный диссонанс, в большинстве случаев находящиеся в аварийном состоянии. Есть в планах и строительство новых корпусов. Под фондохранилища специальным образом оборудуют подвальные помещения. Предстоит обновить водопроводную сеть и систему теплоснабжения этого участка. Целесообразным авторам проекта видится установка миникотельных для каждого здания, что позволит обеспечивать каждому независимый температурный режим, так как условия хранения разного рода экспонатов заметно отличаются.
Говорили на совещании и о благоустройстве территории. Новая досуговая зона продолжит Екатерининский парк и плавно перейдет в набережную, которая также будет реконструирована. Далее в планах – благоустройство пляжного сектора и гребной базы. В нынешнем году предстоит провести строительные работы непосредственно на музейном участке. 2023-ый посвятят наполнению Приднестровского государственного музея экспонатами.