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Глава МВД Германии пригрозила отключением Telegram в стране

Глава МВД Германии пригрозила отключением Telegram в стране

Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit, сообщает РИА Новости

Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.
Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.

При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.
"Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, — это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости", — сказала министр.

По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.
Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова.

"Ему следовало беспокоится о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.

В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.

В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.

При этом дипломат напомнила, что в России ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.
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