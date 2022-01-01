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В Минтруде РФ назвали средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации

В Минтруде РФ назвали средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6% по поручению президента РФ, что затронет 30,8 млн человек. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей, заявил в среду журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей", - сказал он.

Министр отметил, что выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы года будут обеспечены после принятия соответствующих поправок в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Он добавил, что также размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей, а общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей.

По закону об индексации пенсий с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% до 18 521 рубля. Согласно закону, ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции, однако в 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, в связи с чем президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить индексацию пенсий на 8,6%.
tass.ru
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