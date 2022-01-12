На должность министра просвещения ПМР назначена Светлана Иванишина. Указ об этом, с учётом предложения Правительства ПМР, подписал сегодня Президент Приднестровья Вадим Красносельский.
Светлана Иванишина вступит в должность с 14 января 2022 года.
Ранее глава государства подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей министра просвещения Аллы Николюк.
Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.
Иванишина Светлана Николаевна родилась 12 августа 1960 года в пгт. Вапнярка Винницкой области, УСССР, в семье служащих. Свою педагогическую деятельность начала в 1983 году – после окончания исторического факультета Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова по распределению была направлена на работу в среднюю школу № 8 г. Бендеры учителем истории и обществознания.
С 1990 года работала в Теоретическом бендерском лицее (сейчас МОУ «Бендерский теоретический лицей имени Л.С. Берга») на разных должностях: учителем истории и обществознания, заведующей кафедрой, руководителем городского методического объединения учителей истории и обществознания.
В 2010 году стала победителем Республиканского конкурса «Лучший работник системы просвещения Приднестровской Молдавской Республики» в номинации «Лучший учитель системы основного и среднего (полного) общего образования».
С 2012 года работала в должности директора лицея.
В 2014 году Светлана Иванишина стала победителем конкурса «Человек года - 2014» в номинации «Педагог года».
В 2019 году за активную гражданскую позицию, повышение профессиональных достижений и публичное признание личного вклада в развитие общества стала победителем городского конкурса «Бендерский пьедестал».
Иванишина С. Н. входит в состав коллегии Министерства просвещения ПМР. Является членом Общественной палаты Приднестровской Молдавской Республики.
Награждена государственными наградами: Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики, медалью «За трудовую доблесть», орденом «Трудовая Слава», орденом «За заслуги» II степени. Удостоена почетного звания «Отличник народного образования Приднестровской Молдавской Республики» и почетного звания «Заслуженный работник Приднестровской Молдавской Республики». novostipmr.com