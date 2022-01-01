Ассоциация производителей пчелиных маток MoldApis в ближайшие четыре года планирует разработать для пчеловодческого сектора Молдовы местный генетический материал, который обладает ценными характеристиками, устойчивыми к болезням и изменению климата, способный полностью заменить импорт маток для молдавских пчеловодов.
Здоровье и продуктивность пчелиных семей, а также объем и качество меда определяются качеством генетического материала. А поскольку искусственное осеменение пчел является чрезвычайно важным этапом в процессе селекции, сохранения и улучшения генетического пчелиного материала, проект USAID «Эффективное сельское хозяйство в Молдове» (USAID APM) ранее оказал поддержку ассоциации MoldApis в закупке первой лаборатории и оборудования, необходимых для искусственного осеменения пчелиных маток.
С момента запуска лаборатории прошло более года, и Петру Сакара, председатель ассоциации, заявляет, что вместе с группой пчеловодов он разрабатывает замкнутый цикл производства продуктивных маток с высокой яйценоскостью для формирования пчелиных семей. Лаборатория используется для искусственного осеменения пчелиных маток породы «Карпатка», отобранных из семей с особыми генетическими характеристиками. Контролируемое спаривание маток предотвращает загрязнение породы и позволяет выявить маток с исключительными чертами, которые помогают улучшить здоровье семей и продуктивность пасеки, повышая прибыльность пчеловодческого бизнеса.
«Мы стремимся через 3–4 года получить нашу «молдавскую» пчелу и отказаться от импорта маток из-за рубежа», — говорит Петру Сакара. На первом этапе ассоциации MoldApis удалось осеменить 100 маток, а в 2021 году было сформировано около 600 новых пчелиных семей. Пчеловоды, которые приобрели маток, утверждают, что им удалось сформировать устойчивые к болезням и высокопродуктивные пчелиные семьи, и все больше пчеловодов заинтересованы в приобретении маток с превосходными генетическими характеристиками. С этой целью ассоциация дополнительно вложила средства в развитие производственной базы по разведению маток и в расширение лаборатории.
На основе модели производства качественного генетического материала для пчеловодов, разработанной MoldApis при поддержке USAID APM, Ассоциация пчеловодов левобережья Днестра, в партнерстве с Национальной ассоциацией пчеловодов Молдовы (ANARM) и при поддержке партнеров по развитию, приобрела аналогичную лабораторию для разведения маток. Наталья Порхун, пчеловод и председатель Ассоциации пчеловодов левобережья Днестра, считает, что в разведении пород и чистых линий пчел важно инструментальное осеменение, а полученные таким способом матки имеют высокие показатели яйценоскости и качественный расплод. Благодаря этому методу сроки начала яйцекладки наступают в среднем на 4-5 дней раньше, по сравнению с матками естественного спаривания.
В Молдове зарегистрировано около 260 тысяч пчелиных семей, а для них ежегодно пчеловодческому сектору требуется около 100 тысяч маток. Согласно Национальной программе развития пчеловодства в Республике Молдова, к 2025 году не менее 50% годовой потребности в генетическом материале для молдавского пчеловодческого сектора будет удовлетворяться за счет местного генетического материала. В настоящее время в Молдове разрешена только порода пчел «Карпатка». По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, в Молдове аккредитовано 12 ферм по производству маток.