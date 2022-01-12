Dnestr.TV

 
0

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений

Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.

По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других, передает sputnik.md.

"Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости и безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России и без участия России, они контрпродуктивны, они обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", – подчеркнул Грушко.

Он отметил, что в случае, если НАТО "переходит на политику сдерживания", с российской стороны последуют контрмеры, и в случае "если это будет поиск каких-то уязвимостей в обороне РФ, значит, будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО".

"Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", – заявил Грушко.

Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России. Он напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он также добавил, что Россия останавливала войны, и примеры тому – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.

"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", – сказал Грушко.

Он также заявил, что Россия рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности.

"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – сказал Грушко на пресс-конференции.

"На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия – НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать", – добавил замглавы МИД РФ.



Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Замглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США

sputnik.md
  • Сегодня, 20:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна