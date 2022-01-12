Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, однако в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.
По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других, передает sputnik.md.
"Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости и безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России и без участия России, они контрпродуктивны, они обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", – подчеркнул Грушко.
Он отметил, что в случае, если НАТО "переходит на политику сдерживания", с российской стороны последуют контрмеры, и в случае "если это будет поиск каких-то уязвимостей в обороне РФ, значит, будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО".
"Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", – заявил Грушко.
Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России. Он напомнил, что практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он также добавил, что Россия останавливала войны, и примеры тому – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.
"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", – сказал Грушко.
Он также заявил, что Россия рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности.
"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – сказал Грушко на пресс-конференции.
"На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия – НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать", – добавил замглавы МИД РФ.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США