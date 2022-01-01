Активисты Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) отмечают, что в прошлом году после стагнации в 2020 в секторе плодоводства возобновился процесс повышения оплаты труда сезонных работников, пишет east-fruit Так, если годом ранее хозяйства среднего размера и уровня применяемых агротехнологий платили работникам, нанятым для уборки фруктов, ягод и винограда, порядка 200-250 леев в день ($11-14), то в 2021 диапазон поденной зарплаты этой категории лиц увеличился до 280-300 леев ($16-17).
Отклонения от этого уровня оплаты в ту или иную сторону, конечно же, были. В частности, многие виноградарские хозяйства, располагающие плантациями типа Pergola, платили сезонным работникам больше сложившегося уровня, есть случаи – до 450 леев ($25) в день в некоторые периоды сезона. Однако были и свидетельства того, что в отдельных районах средний уровень оплаты поденных работников опускался ниже 200 леев. При этом в целом плодоводы отмечали ухудшение ситуации с наймом поденных работников даже в случаях, когда агрохозяйства были готовы платить больше, чем в 2020 году.
В нынешнем году, учитывая высокие инфляционные ожидания и начавшийся сразу же после зимних праздников отток трудовых мигрантов, в ассоциациях плодоводческого профиля преобладает мнение, что дефицит рабочей силы усилится. Но лишь немногие сельхозпроизводители говорят о намерении повысить зарплаты штатных и сезонных работников хотя бы на предполагаемый размер инфляции национальной валюты.
В данной связи стоит учесть, что ограничивающим фактором роста зарплат многие сельхозпроизводители Молдовы считают низкую производительность труда основной массы сезонных работников, учитывая их пожилой возраст или слабую предрасположенность к активной деятельности