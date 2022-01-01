Dnestr.TV

 
0

Садоводы Молдовы прогнозируют дефицит рабочей силы в 2022 году

Садоводы Молдовы прогнозируют дефицит рабочей силы в 2022 году

Активисты Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) отмечают, что в прошлом году после стагнации в 2020 в секторе плодоводства возобновился процесс повышения оплаты труда сезонных работников, пишет east-fruit Так, если годом ранее хозяйства среднего размера и уровня применяемых агротехнологий платили работникам, нанятым для уборки фруктов, ягод и винограда, порядка 200-250 леев в день ($11-14), то в 2021 диапазон поденной зарплаты этой категории лиц увеличился до 280-300 леев ($16-17).

Отклонения от этого уровня оплаты в ту или иную сторону, конечно же, были. В частности, многие виноградарские хозяйства, располагающие плантациями типа Pergola, платили сезонным работникам больше сложившегося уровня, есть случаи – до 450 леев ($25) в день в некоторые периоды сезона. Однако были и свидетельства того, что в отдельных районах средний уровень оплаты поденных работников опускался ниже 200 леев. При этом в целом плодоводы отмечали ухудшение ситуации с наймом поденных работников даже в случаях, когда агрохозяйства были готовы платить больше, чем в 2020 году.


В нынешнем году, учитывая высокие инфляционные ожидания и начавшийся сразу же после зимних праздников отток трудовых мигрантов, в ассоциациях плодоводческого профиля преобладает мнение, что дефицит рабочей силы усилится. Но лишь немногие сельхозпроизводители говорят о намерении повысить зарплаты штатных и сезонных работников хотя бы на предполагаемый размер инфляции национальной валюты.

В данной связи стоит учесть, что ограничивающим фактором роста зарплат многие сельхозпроизводители Молдовы считают низкую производительность труда основной массы сезонных работников, учитывая их пожилой возраст или слабую предрасположенность к активной деятельности
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна