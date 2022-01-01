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В Алматы начался вывод миротворцев ОДКБ

В Алматы начался вывод миротворцев ОДКБ

В Алматы проводили военнослужащих коллективных миротворческих сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает местный сайт Informburo в четверг, 13 января.

Церемония состоялась на строевом плацу Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. Она началась с построения войск прибывших сил ОДКБ.

В церемонии приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев. Слова искренней благодарности всему личному составу за решительные действия, безупречность в выполнении воинского долга выразил командующий группировкой Коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков.

Генсек ОДКБ Станислав Зась во время выступления передал слова благодарности президента Казахстана.

"Вчера я встречался с президентом, верховным главнокомандующим Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Он просил от его имени высказать самые тёплые слова благодарности всем миротворцам, всем подразделениям за честно выполненный воинский долг и оказание помощи Казахстану", – сказал он.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закреплённых участках. Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.

"За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. Сегодня эти "чёрные" дни позади. Мы с уверенностью смотрим вперёд. Проводятся восстановительные работы, мы будем работать над тем, чтобы наш город выглядел ещё лучше", – сообщил глава города.

Накануне на заседании оперативного штаба в Алматы президенту сообщили, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасён и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности Алматы.

2 января в Мангистауской области начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Вскоре протесты перекинулись на другие регионы и 4 января переросли в террористические атаки. В Алматы преступные группировки подожгли городской акимат и другие административные здания, разрушили объекты инфраструктуры, разграбили магазины. 6 января глава государства провёл заседание Совета безопасности и заявил, что попросил помощи у стран ОДКБ.

Миротворцы из стран организации договора коллективной безопасности не участвовали в боевых действиях, не занимались ликвидацией боевиков. Они выполняли функции прикрытия и охраны.

Президент Казахстана назвал миссию ОДКБ успешной.
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
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