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Молдова заняла 45-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира

Молдова заняла 45-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира

Паспорта Сингапура и Японии позволяют посетить наибольшее число стран без виз или с получением визы по прибытии - 192 страны и территории, передает CNN. Исследование Henley Passport Index признало документы этих стран самыми «дружелюбными» в 2022 году. Молдавский паспорт находится на 45 месте – с ним можно посетить 120 стран без виз.

На втором месте оказались паспорта Южной Кореи и Германии - 190 стран и территорий, на третьем - Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран и территорий), на четвертом - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188 стран и территорий), на пятом - Ирландия и Португалия (187 стран и территорий), передает bloknot-moldova.md.

Далее следуют паспорта Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, США и Швейцарии (6-ое место,186 стран и территорий), Австралии, Греции, Канады, Мальты и Чехии (7-ое место, 185 стран и территорий), Польши и Венгрии (8-ое место, 183 страны и территории), Литвы и Словакии (9-ое место, 182 страны и территории), Латвии, Словении и Эстонии (10-место, 181 страна и территория).

Российский паспорт по результатам исследования занял 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 119 стран.

В конце рейтинга КНДР (104-е место, 39 стран и территорий), Непал и Палестина (105-ое место, 37 стран и территорий), Сомали (106-ое место, 37 стран и территорий), Йемен (107-ое место, 33 страны и территории), Сирия (109-ое место, 29 стран и территорий), Ирак (110-ое место, 28 стран и территорий) и Афганистан (111-ое место, 26 стран и территорий).

Авторы исследования не учитывали ковид-ограничения, вводившиеся и действовавшие в минувшем году.

Исследование Henley Passport Index проводится ежегодно с 2006 года на основании данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA). Об этом напоминает Интерфакс.

Традиционно большинство из 10 лучших мест в индексе паспортов Henley занимают страны Европейского союза.

Самые сильные паспорта у граждан следующих стран:

1. Япония и Сингапур (192 направления);

2. Германия, Южная Корея (190);

3. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189);

4. Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция (188);

5. Ирландия, Португалия (187);

6. Бельгия, Новая Зеландия, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США (186);

7. Австралия, Чехия, Канада, Греция, Мальта (185);

8. Польша, Венгрия (183);

9. Литва, Словакия (182);

10. Эстония, Латвия, Словения (181).

Самые слабые паспорта:

104. Северная Корея (39 направлений);

105. Непал и палестинские территории (37);

106. Сомали (34);

107. Йемен (33);

108. Пакистан (32);

109. Сирия (29);

110. Ирак (28);

111. Афганистан (26).

Фото:https: henleyglobal.com
  • Сегодня, 10:39
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