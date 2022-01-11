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"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

Официальный представитель МИД России ответила евродепутату Сикорскому на оскорбительное высказывание в адрес России и усомнилась в компетентности представителя Белого дома Джен Псаки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла осмеянию высказывание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, сообщает sputnik.md.

Он позволил себе заявить, что Россия может "получить по яйцам". "Так экс-глава МИД Польши отреагировал на слова Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению "бесхозных" земель после распада ОВД и СССР", - пишет RT.

"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

В качестве ответа Мария Захарова напомнила чиновнику, что "Россия — женского рода".
"Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", - также отметила Захарова.

"Россия - женского рода": Захарова ответила Сикорскому и упрекнула Псаки

"Псаки явно не в курсе того, что происходило в Женеве"

"Некомпетентность и непрофессионализм" снова продемонстрировала представитель Белого дома Джен Псаки - об этом в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1 заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России таким образом прокомментировала недавнее заявление Псаки. На брифинге 10 января она сообщила: США готовятся к тому, что Россия будет лгать об итогах переговоров о стратегической стабильности.

"Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было", - сказала Псаки.

Представитель Белого дома неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, - заявила 11 января Мария Захарова.
"Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - сказала Захарова в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.

На брифинге Псаки также отметила, что "Россия может пойти еще дальше и заявить о чем-то как о предлоге для дальнейшей дестабилизирующей активности".
Мария Захарова, со своей стороны, опубликовала в своем Telegram видео, в котором разъяснила, что в Женеве российская сторона изложила свою позицию предельно ясно.

В ходе переговоров в Женеве российская сторона предельно ясно и конкретно изложила свою позицию. Соответствующие документы были переданы Соединенным Штатам Америки, натовцам и членам ОБСЕ, а также заранее опубликованы. Основные, ключевые требования следующие: нерасширение НАТО, неразмещение ударных наступательных вооружений вблизи российской территории, возвращение военной инфраструктуры в Европе к конфигурации 1997 года, когда на высшем уровне был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. То есть, в практическом плане, - отвод вооружений США с территорий, принятых в НАТО, новых членов, на позиции 1997 года.

Захарова также отметила, что Россия ожидает "скорого и оперативного" ответа от США.

"Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явано не в курсе того, что происходило в Женеве. Что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений пресс-сектераря Белого дома, то вызывает искреннее сожаление, что американскаое руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом", - отметила она.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что "подобные заявления вредят самим США и демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью".

"Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность", - подытожила Захарова.
sputnik.md
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