Молдавскую компанию Merolla Trading обязали выплатить 20 тыс. леев ущерба компании Adidas и футбольному клубу Barcelona за продажу поддельной продукции этих брендов. Точку в многолетнем судебном споре поставила 12 января Высшая судебная палата. newsmaker.md рассказывает, как известные бренды защищают свои права в Молдове, при чем тут «контрольная закупка», и каким брендам ранее не удалось отстоять в Молдове свои права.
С чего все началось Противостояние между иностранными компаниями The Adidas AG, футбольным клубом Barcelona и молдавской Merolla Trading началось в конце 2017 года. Представители Adidas и Barcelona узнали, что в одном из молдавских торговых центров продают одежду с логотипами их брендов. Они обратились за помощью к судебному приставу, который произвел «контрольную закупку». За мужскую футболку и шорты брендов Adidas и Barcelona пристав заплатил 900 леев.
В июне 2018 года адвокат Дориан Кирошка, нанятый Adidas и Barcelona, обратился в суд. Он потребовали признать, что Merolla Trading продает поддельные вещи, нанося тем самым ущерб его клиентам. Также он потребовал запретить компании импортировать, экспортировать и продавать любой товар с логотипами Adidas и Barcelona. Кроме того, адвокат потребовал, чтобы Merolla Trading выплатила Adidas €3,6 тыс. компенсации морального ущерба и €3,6 тыс. материального ущерба, а компании Barcelona. — €2,4 тыс. морального и €2,4 тыс. материального ущерба.
Суммы рассчитали, исходя из того, что у Merolla Trading изъяли 18 комплектов одежды, которые в фирменных магазинах Adidas стоят €60, и 28 спортивных костюмов, которые стоят €90. Также изъяли 30 комплектов одежды, которые в фирменных магазинах стоят €80.
Как дело рассматривали в судах Адвокат Merolla Trading был не согласен с иском. В суде он рассказал, что Adidas и Barcelona не представили заключения экспертизы, которая подтверждает, что компания Merolla Trading продавала контрафактную одежду или копировала надписи, характерные для зарубежных брендов. К тому же он отметил, что совершение «контрольных закупок» приставом не предусмотрено в Исполнительном кодексе. Поэтому адвокат настаивал на том, чтобы заключение пристава не рассматривали, как доказательство. Также он настаивал, что пристав «не является специалистом в сфере защиты коммерческих марок».
18 апреля 2019 года суд Кишинева признал иск Adidas и Barcelona необоснованным. Судьи согласились с доводами Merolla Trading о том, что в деле недостаточно доказательств и нет заключения эксперта. В 2020 году Апелляционная палата (АП) оставила это решение в силе, но Высшая судебная палата обязала ее пересмотреть решение.
В сентябре 2021 года АП вынесла новое решение. Она подтвердила, что компания Merolla Trading использовала контрафактную продукцию, запретила ей торговать одеждой с символикой Adidas и Barcelona, а также обязала уничтожить оставшуюся продукцию с такой символикой. Кроме того, АП обязала Merolla Trading выплатить обеим компаниям компенсацию морального ущерба 20 тыс. леев. Притязания истцов на более внушительные суммы АП признала необоснованными. Судьи отметили, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые бы подтверждали, что упущенная выгода брендов составляет именно €3,6 тыс. и €2,4 тыс. Кроме того, АП обязала Merolla Trading сообщить о решении суда через два СМИ национального уровня.
12 января 2022 года Высшая судебная палата (ВСП) оставила в силе решение АП. Судьи ВСП решили, что АП не допустила никаких процессуальных нарушений при рассмотрении иска.
Какие еще бренды судились в Молдове Ранее авторские права в Молдове пытались защитить многие иностранные бренды: Puma, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh&Co, The Louis Vuitton Malleter Company и Tommy Hilfinger Licensing B. V. Судебные тяжбы проходили с переменным успехом.
Так, в 2019 году Puma пожаловалась на компанию из Сорок, которая продает обувь с логотипом бренда. Puma потребовала запретить незаконно использовать в Молдове свой бренд и уничтожить продукцию со своим товарным знаком, оценив ущерб в 32,5 тыс. леев. Высшая судебная палата отклонила иск, отметив, что молдавская компания не ущемляет права немецкого производителя. В решении суда подчеркнули, что при изучении молдавских товаров, которые Puma сочла подделкой, не было указано само название бренда, а присутствовали только его графические элементы.
Концерн Adidas International Marketing ранее подал в суд на молдавскую компанию, торговавшую на Центральном рынке товарами, без разрешения используя торговую марку немецкой компании. Adidas потребовала уничтожить продукцию со своим товарным знаком и взыскать с молдавской компании 110 тыс. леев за подделку. Однако молдавский суд счел иск Adidas необоснованным.
Позже, в мае 2018 года, компании Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh&Co удалось взыскать почти 170 тыс. леев с местной компании за продажу поддельных духов и другой продукции.
Также успеха в молдавском суде добились компании The Louis Vuitton Malleter Company и Tommy Hilfinger Licensing B. V. Они смогли получить судебный запрет для одной из кишиневских компаний на неавторизованное использование своих брендов. Однако иностранным компаниям не удалось возместить причиненный ущерб от торговли поддельными вещами под их торговыми марками. newsmaker.md