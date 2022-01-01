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Оперативный штаб информирует

Оперативный штаб информирует

Тринадцатого января в Приднестровье зафиксировано 206 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие пройдут курс противовирусной терапии в действующих инфекционных госпиталях республики и домашних условиях.

Список выздоровевших ковид-положительных пациентов пополнили 119 человек. Впереди их ждет двухнедельный карантин под наблюдением участковых врачей.

За прошедшие сутки летальные исходы от осложнений коронавируса не зафиксированы.

Как показывает статистика заболеваний COVID-19, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет – каждый пятый. Приближаются к ним по показателям пациенты возрастной группы от 50 до 59 лет – также каждый пятый. На эту категорию приходится и самая большая смертность. На третьем месте по числу инфицированных граждане возрастной группы 40-49 лет – каждый седьмой от общего количества заражённых. Меньше всего инфицированных в возрасте до года – 0,5%. Из общего числа заболевших около 60% – женщины, пишет newspmr.com.

Хроника COVID-19 за прошедшие 14 дней:

12 января: выявлено – 205 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 124 пациента, скончалось – 3 человека.

11 января: выявлено – 87 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 32 пациента, скончалось – 2 человека.

10 января: выявлено – 63 случая заражения COVID-19, выздоровело – 0 пациентов, скончалось – 5 человек.

9 января: выявлено – 172 случая заражения COVID-19, выздоровело – 153 пациента, скончалось – 9 человек.

8 января: выявлено – 26 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 30 пациентов, скончалось – 2 человека.

7 января: выявлено – 131 случай заражения COVID-19, выздоровело – 143 пациента, скончалось – 6 человек.

6 января: выявлено – 129 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 163 пациента, скончалось – 2 человека.

5 января: выявлено – 86 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 89 пациентов, скончалось – 2 человека.

4 января: выявлено – 88 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 58 пациентов, скончалось – 3 человека.

3 января: выявлено – 28 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 0 пациентов, скончалось – 1 человек.

2 января: выявлено – 48 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 55 пациентов, скончалось – 2 человека.

1 января: выявлено – 118 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 98 пациентов, скончалось – 1 человек.

31 декабря: выявлено – 120 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 167 пациентов, скончалось – 1 человек.

30 декабря: выявлено – 134 случая заражения COVID-19, выздоровело – 179 пациентов, скончалось – 4 человека.

Всего COVID-19 подтверждён у 84 313 жителей Приднестровья:

- 1 481 человек проходит лечение;

- 80 863 пациента выздоровело;

- 1 969 человек умерло.

Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение: на период действия карантинных мер ношение индивидуальных защитных масок обязательно в транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД. Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. За неношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2 760 рублей ПМР, также нарушителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Все излечившиеся от коронавирусной инфекции после выписки из медицинского учреждения обязаны соблюдать режим самоизоляции. В течение 14 суток они должны находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. Соблюдение данных правил будут контролировать сотрудники милиции и работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии. За нарушение требований особого правового режима предусматривает наказание в виде наложения штрафа, который может достичь 736 рублей ПМР, или в виде административного ареста на срок до 30 суток. За самовольное оставление места временной изоляции гражданам может грозить штраф в размере до 1 840 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.

С 16 июня 2020 года на территории Приднестровья прекратил действие режим чрезвычайного положения. Однако ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.

В настоящее время на территории Приднестровья действуют карантинные ограничения. Решением Президента и Верховного Совета ПМР они продлены до 31 марта 2022 года. Карантин предусматривает ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. За нарушение санитарных эпидемиологических требований предусмотрены штрафные санкции.
newspmr.com
  • Сегодня, 10:56
  • DTV
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