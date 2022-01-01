В рабочем кабинете Президента ПМР прошло совещание, посвященное инфраструктурным преобразованиям Бендер. Руководитель страны пригласил к разговору главу городской администрации Романа Иванченко и директора бендерского краеведческого музея Александра Тихонова, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Говорили о планах на год. Обсудили детали некоторых проектов, реализация которых предполагается за счет средств Фонда капитальных вложений. Подробно остановились на таких объектах, как набережная Днестра и музей бендерской трагедии.
Роман Иванченко отметил, что поставленная Президентом задача по восстановлению и приведению в порядок действующих, а также созданию по необходимости новых рекреационно-развлекательных участков выполняется достаточно активно. Сейчас на очереди реконструкция городской набережной и парка «Октябрьский». Это – запрос местных жителей. Необходимость в проведении ремонтно-благоустроительных работ назрела давно. Представляющие, по сути, единый комплекс объекты несколько десятилетий не знали ремонта и модернизации. При этом расположенная в центральной части города полоса вдоль реки была и остается одним из самых излюбленных бендерчанами и гостями города досуговых зон. Специалистами проводится техническая экспертиза. В целом объект жизнеспособен – конструкция как таковая находится в удовлетворительном состоянии, констатировал глава города. Повышенного внимания, реконструкции и замены требуют отдельные элементы и локации. Готовится детальный отчет.
Уже есть проектные наработки обновления набережной. Объект масштабный, проведение работ предполагается поэтапным. В первую очередь возьмутся за преображение верхнего яруса. Тротуарной плиткой здесь предстоит замостить 19 тысяч квадратов. На этом участке, согласно старой расстановке, значится 91 скамейка и 82 прибора уличного освещения. Говоря о площади набережной, Роман Иванченко отметил, что охватываемая уборочными работами территория – 83 гектара. Учитывая, что по соседству расположен загс, предстоит продумать зону для прогулок и фотосессий молодоженов и гостей церемоний бракосочетания. В нынешнем году на благоустройство набережной из ФКВ выделено 10 миллионов рублей. Вадим Красносельский, подчеркнув значимость этого объекта, отметил, что откладывать реконструкцию набережной больше нельзя. Президент акцентировал внимание на озеленении, отметив, что основной массив многолетних насаждений сформирован, его лишь необходимо обновить и разнообразить. Затронули в ходе рабочей дискуссии и вопрос организации полива. Рассматривают два варианта: городское водоснабжение и подача речной воды. Есть также идея организовать единую точку заправки водой из Днестра техники для полива уличных насаждений по всему городу. Готовятся соответствующие проекты.
Еще один планируемый к реконструкции объект – турецкие подвалы, обнаруженные в прошлом году на пересечении улиц Суворова и Ленина. На данный момент они законсервированы для обеспечения безопасности граждан. После проведения ремонтно-строительных работ, благоустройства самих подвалов и территории вокруг них, а также создания сопутствующей инфраструктуры локация будет включена в туристические маршруты. По предварительным расчетам основной объем работ будет осуществлен до Дня города – 8 октября.
К другой значимой для бендерчан и всех приднестровцев дате – 19 июня 2022 года – поручено завершить реконструкцию и переоснащение Мемориального музея Бендерской трагедии. Президент считает, что экспонаты, рассказывающие о событиях начала 90-х годов прошлого столетия, имеют колоссальное значение как для сохранения истории, воспитания приднестровской молодежи, так и для информирования зарубежных граждан об истинных фактах, приведших к бендерской трагедии, а также о ее последствиях. Экспозицию, как таковую сохранят, но осовременят, используя новые методы представления музейных материалов. Рассматривается возможность включения в проект интерактивных элементов. Вадим Красносельский поручил продумать в перспективе и интернет-версию экспозиции обновленного музея Бендерской трагедии.