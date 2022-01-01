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Коммунальные услуги в Приднестровье по-прежнему самые дешевые в регионе

Коммунальные услуги в Приднестровье по-прежнему самые дешевые в регионе

Тарифы, по которым приднестровцы в 2022 году будут оплачивать коммунальные услуги, остаются самыми низкими в регионе. Так, тариф на тепловую энергию в Приднестровье на 21% ниже, чем в сходном по климату Краснодарском крае России, почти в три раза ниже, чем в Одессе (Украина), и в 4,5 раза ниже, чем в Молдове, сообщает novostipmr

Киловатт-час электроэнергии для населения в Приднестровье стоит по меньшей мере на 10% дешевле, чем в Одессе, и в два раза дешевле, чем в Молдове.

Кубометр газа обойдется жителю Приднестровья в 6,6 раза дешевле, чем одесситу, и в 11 раз дешевле, чем жителю Молдовы, кубометр воды и на Украине, и в Молдове стоит примерно в два раза дороже, чем в Приднестровье.

Единственная услуга, которая в Молдове стоит дешевле, чем в Приднестровье, – это канализация. Кубический метр сточных вод обойдется потребителю в Кишиневе в пересчете на приднестровские рубли в 2 рубля 12 копеек, в то время как тираспольчанину он будет стоить 3 рубля 89 копеек.

Подробности – в таблице, составленной по данным официальных органов Приднестровья, России, Молдовы и Украины.

Коммунальные услуги в Приднестровье по-прежнему самые дешевые в регионе
Коммунальные услуги в Приднестровье по-прежнему самые дешевые в регионе

* Экономически обоснованный тариф - это размер платы, включающий затраты на производство и амортизацию

  • Сегодня, 14:35
  • DTV
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