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Минимальная заработная плата в Молдове и мире в 2022 году

Минимальная заработная плата в Молдове и мире в 2022 году

Аналитики Picodi.com проверили, как изменился размер минимальной зарплаты в 64 странах мира и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить минимальный комфорт для жизни в этих странах.

Рекордный рост
В исследовании участвовало 64 страны Европы, обеих Америк, Африки, Азии и Австралия, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В каждой стране свои особенности налогообложения: в ряде стран минимальная оплата труда освобождена от уплаты подоходного налога (Гонконг, Нигерия, Филиппины), в других же разница между «чистой» и «грязной» зарплатами достигает нескольких десятков процентов (в Молдове — 10,7%). Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки либо на банковский счёт.

Минимальная заработная плата в Молдове и мире в 2022 году

В 10 из 64 рассмотренных стран размер минимальной заработной платы не изменился с прошлого года. Среди этих стран Армения, Израиль, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Перу. А в Словении на момент проведения исследования размер выплат не был окончательно утверждён.

Самым высоким ростом минимальной заработной платы может похвастаться Черногория. Помимо повышения минимальной зарплаты в этой бывшей югославской республике была проведена налоговая реформа, в результате чего минимальная зарплата выросла по сравнению с прошлым годом с 222 € до 450 € «чистыми» (на 103%). Также значительным ростом минимальной зарплаты отличились Аргентина (55%), Турция (50%) и Казахстан (41%).

Молдова в этом рейтинге заняла 54-е место. Минимальная заработная плата не выросла, но увеличился размер «личного освобождения», поэтому зарплата на руки выросла на 0,7% (с 2 602 L до 2 620 L). В Румынии «минималка» выросла на 10% (18-е место рейтинга), в Украине на 8,3% (25-е место), а в Польше на 14,6% (11-е место).

Питание без изысков
Для данного исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 129 L;
Хлеб (10 буханок) — 62 L;
Рис (1,5 кг) — 27 L;
Яйца (20 шт.) — 41 L;
Сыр (1 кг) — 114 L;
Мясо (6 кг) — 514 L;
Фрукты (6 кг) — 119 L;
Овощи (8 кг) — 86 L.
Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2022 года составляет 1 092 лея. Основные продукты питания, обеспечивающие одно лишь выживание, составляют 41,7% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов.

Минимальная заработная плата в Молдове и мире в 2022 году

Где можно выжить, получая минимальную зарплату?
У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее мы решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

Минимальная заработная плата в Молдове и мире в 2022 году

Первые места в этом рейтинге заняли Великобритания, Ирландия и Австралия: соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

Молдова в этом рейтинге занимает 53-е место среди 64 стран. С результатом 41,7% она опережает Беларусь (42,6% и 54-е место), Россию (45,9%, 65-е место). Выше по рейтингу расположились Польша (14,6%, 17-е место), Румыния (22,5%, 32-е место), Украина (36%, 47-е место).

В свою очередь, в Нигерии минимальной заработной платы не хватит даже на скудный набор продуктов.

Методология и источники данных
В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные на январь 2022 года, со ставками на январь 2021 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет установленной законом минимальной зарплаты (например, Швейцария, Италия, Сингапур и страны Северной Европы). Для стран, где минимальная заработная плата варьируется от региона к региону (Вьетнам, США, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за IV квартал 2021 г.

Источник: picodi
  • Сегодня, 15:11
  • DTV
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