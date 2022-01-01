По версии Вашингтона, Дмитрий Соин помогал оформлять студенческие визы для рабочих из КНДР, некоторые из которых были связаны с организацией, имеющей отношение к созданию оружия массового уничтожения , сообщает point.md Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций в отношении 15 физических и десяти юридических лиц, среди них — расположенный в Москве «Европейский институт ЮСТО» и его ректор Дмитрий Соин. В отношении них санкции введены за связи с Северной Кореей.
«Российский университет «Европейский институт ЮСТО» и его ректор, Дмитрий Юрьевич Соин, спонсировали сотни студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР», — говорится в пояснениях OFAC.
В управлении отметили, что некоторые из этих приезжих рабочих были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового уничтожения, разработкой которого занимается Северная Корея. «И доходы, полученные ими от своего труда, могли быть использованы для поддержки программ КНДР по оружию массового уничтожения», — говорится в сообщении.
«Европейский институт ЮСТО» — негосударственный вуз, зарегистрированный в качестве университета в 1995 году и в качестве института — в 2012 году. В учебном заведении есть юридический и экономический факультеты, а также факультет менеджмента и кафедра активного долголетия и адаптивной физической культуры (здесь ведут курсы ароматерапии и фитотерапии).
Бывший сотрудник комитета госбезопасности Приднестровья Дмитрий Соин был назначен ректором Европейского института JUSTO в Москве в 2017 году.
Ранее Соин создал в Приднестровье молодежное движение и партию "Прорыв", в 2010 г. был избран депутатом.
С приходом в конце 2011 г. к власти Евгения Шевчука, правоохранительные органы региона стали проявлять повышенный интерес к Соину, который поддерживал на выборах Смирнова.
Весной 2013 г. Соин уехал в Украину, где был арестован, однако ему удалось сбежать. Киевские власти собирались выдать его молдавским правоохранительным органам. В Молдове на Дмитрия Соина возбуждено уголовное дело .
На своей странице в соцсети Соин написал, что вскрыл замок и ушел по крыше тюрьмы, после чего ему удалось незаметно пересечь границу с Россией.