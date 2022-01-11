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В ЕС заявили, что частая ревакцинация от COVID небезопасна

В ЕС заявили, что частая ревакцинация от COVID небезопасна

Повторные вакцинации от коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему человека. Об этом сообщает Korrespondent со ссылкой на агентство Bloomberg и данные Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Как отметили в ЕМА, бустерные дозы каждые четыре месяца могут ослабить иммунный ответ организма на инфекцию.

Странам рекомендуется оставлять больше времени между программами ревакцинации и привязывать их к началу холодного сезона.

"Бустеры можно сделать один или два раза, но это не то, что нужно повторять постоянно. Нам нужно подумать о том, как мы можем перейти от текущих условий пандемии к более эндемичным", – заявил Марко Кавалери, глава отдела EMA по биологическим угрозам для здоровья и стратегии вакцин.

Он также заверил на брифинге, что пероральные и внутривенные противовирусные препараты, такие как Паксловид и Ремдесивир, сохраняют свою эффективность против штамма Омикрон.

Кроме того, в ЕМА указали, что утвердить новую вакцину, нацеленную на определенный вариант коронавируса, сможет не раньше апреля, так как процесс занимает около трех-четырех месяцев.

Ранее эксперты ВОЗ призвали создать новую вакцину от коронавируса вместо бустеров.
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