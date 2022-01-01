Dnestr.TV

 
0

«Шериф» расстался со своим вратарем

«Шериф» расстался со своим вратарем

Тираспольский «Шериф» расстался со своим голкипером. Речь идет о сербском вратаре Душане Марковиче. Балканец вернулся на родину.

23-летний вратарь перешел в клуб «Металац», который выступает в высшей лиге Сербии. Клуб уже представил свое новое приобретение в социальных сетях. Контракт между сторонами был подписан на полтора года, сообщает bloknot-moldova

Маркович присоединился к «Шерифу» в феврале прошлого года. За это время он сыграл за тираспольчан 17 игр. Из-за того, что у футболиста было мало игровой практики, Маркович не согласился на продление контракта с чемпионом Молдовы.

После 21 сыгранного матча «Металац» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Напомним, у «Шерифа» впереди стыки Лиги Европы. Тираспольчане бросят вызов португальской «Браге».

24 февраля «Шериф» сыграет ответный матч с «Брагой» и пожалует на поистине необычный стадион, которому практически нет аналогов в Европе.

Как бы ни играла «Брага», те, кто хоть раз видел ее стадион, уже не забудут про этот клуб. «Эштадиу Мунисипал де Брага» располагается в нише, вырубленной в скале. Его построили к Евро-2004, затратив на это 83 миллиона евро. Вместимость арены - 30 тыс. человек.

У стадиона нет боковых трибун, только две центральные. При этом их крыши соединены стальными канатами (навеяно мостами цивилизации инков). По бокам – с одной стороны скала, с другой – холмы. Между трибунами переходить можно под полем. Также на скале установлено табло - говорят, едва ли не самое большое в мире.

За свою оригинальность стадион получил несколько архитектурных наград, в том числе International Architecture Awards. Архитектор Эдуарду Де Моура получил Притцкеровскую премию (это аналог Нобелевской в архитектуре).

«Шериф» расстался со своим вратарем

«Шериф» расстался со своим вратарем

«Шериф» расстался со своим вратарем

«Шериф» расстался со своим вратарем

«Шериф» расстался со своим вратарем

Фото: Twitter, UEFA, Getty Images
  • Сегодня, 16:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна