Тираспольский «Шериф» расстался со своим голкипером. Речь идет о сербском вратаре Душане Марковиче. Балканец вернулся на родину.
23-летний вратарь перешел в клуб «Металац», который выступает в высшей лиге Сербии. Клуб уже представил свое новое приобретение в социальных сетях. Контракт между сторонами был подписан на полтора года, сообщает bloknot-moldova
Маркович присоединился к «Шерифу» в феврале прошлого года. За это время он сыграл за тираспольчан 17 игр. Из-за того, что у футболиста было мало игровой практики, Маркович не согласился на продление контракта с чемпионом Молдовы.
После 21 сыгранного матча «Металац» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Сербии.
Напомним, у «Шерифа» впереди стыки Лиги Европы. Тираспольчане бросят вызов португальской «Браге».
24 февраля «Шериф» сыграет ответный матч с «Брагой» и пожалует на поистине необычный стадион, которому практически нет аналогов в Европе.
Как бы ни играла «Брага», те, кто хоть раз видел ее стадион, уже не забудут про этот клуб. «Эштадиу Мунисипал де Брага» располагается в нише, вырубленной в скале. Его построили к Евро-2004, затратив на это 83 миллиона евро. Вместимость арены - 30 тыс. человек.
У стадиона нет боковых трибун, только две центральные. При этом их крыши соединены стальными канатами (навеяно мостами цивилизации инков). По бокам – с одной стороны скала, с другой – холмы. Между трибунами переходить можно под полем. Также на скале установлено табло - говорят, едва ли не самое большое в мире.
За свою оригинальность стадион получил несколько архитектурных наград, в том числе International Architecture Awards. Архитектор Эдуарду Де Моура получил Притцкеровскую премию (это аналог Нобелевской в архитектуре).