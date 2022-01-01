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Песня малыша об акулах набрала 10 миллиардов просмотров на YouTube

Песня малыша об акулах набрала 10 миллиардов просмотров на YouTube

В ноябре 2020 года трек попал в Книгу рекордов Гиннеса, как видео с самым большим количеством просмотров.

Южнокорейская детская песня об акулах Baby Shark Dance, которую исполнил малыш, установила рекорд. Трек набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.

По данным Pinkfong Company, рекорд был установлен, в четверг, 13 января в 9:00



На данный момент на втором месте песня Despacito Луїcа Фонси и Daddy Yankee. Она набрала 7,7 миллиарда просмотров.



Также известно, что хит Baby Shark Dance вышел в июне 2016 года. В ноябре 2020-ого попал в Книгу рекордов Гиннеса, как видео с самым большим количеством просмотров. На то время было семь миллиардов. Ниже 15 строчки трек не падал.
  • Сегодня, 07:41
  • DTV
  • Просмотров: 32
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