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Я не окажусь за решеткой – Порошенко

Я не окажусь за решеткой – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому предъявили подозрение в государственной измене, уверен, что не окажется за решеткой и готовится к приезду в Украину 17 января.

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", передает pravda.com.ua

Порошенко заявил, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.

У него спросили, как он себе представляет борьбу из-за решетки, лидер оппозиции ответил, что он не окажется за решеткой – на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли, имея ввиду, вероятно, самого Зеленского.

"Я не окажусь за решеткой - не хватит ни духу, ни сил, ни воли.

Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее.

И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила "слуг народа" и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента.

Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко", - заявил пятый президент Украины.

pravda.com.ua
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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