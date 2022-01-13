Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому предъявили подозрение в государственной измене, уверен, что не окажется за решеткой и готовится к приезду в Украину 17 января.
Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", передает pravda.com.ua
Порошенко заявил, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.
У него спросили, как он себе представляет борьбу из-за решетки, лидер оппозиции ответил, что он не окажется за решеткой – на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли, имея ввиду, вероятно, самого Зеленского.
"Я не окажусь за решеткой - не хватит ни духу, ни сил, ни воли.
Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее.
И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила "слуг народа" и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента.
Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко", - заявил пятый президент Украины.