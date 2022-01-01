Dnestr.TV

 
0

Силовики Молдовы незаконно изъяли партию автономеров Приднестровья

Силовики Молдовы незаконно изъяли партию автономеров Приднестровья

Силовые структуры Республики Молдова в таможенном терминале города Каушаны незаконно вскрыли автомобиль, принадлежащий приднестровскому перевозчику, и изъяли часть партии автомобильных номеров приднестровского образца. Об этом сообщил официальный сайт Министерства иностранных дел ПМР.

«Расцениваем очередную провокацию Кишинева, направленную на усугубление проблем в автотранспортной сфере с целью нарушения прав и интересов жителей Приднестровской Молдавской Республики, как свидетельство отказа РМ от адекватных действий в переговорах с Приднестровьем», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что недопустимые и противозаконные действия конкретных представителей силовых структур Молдовы повлекут за собой неизбежные уголовно-процессуальные последствия, передает novostipmr.com.

МИД ПМР призвал международных партнеров отреагировать на деструктивные действия Кишинева, которые грубо нарушают существующие договоренности переговорного процесса, в частности пункт 4 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года, и ведут к слому механизма пунктов регистрации транспортных средств и ограничению участия автомобилистов Приднестровья в международном дорожном движении.

Напомним, что в сентябре минувшего года власти Украины с подачи молдавских властей запретили проезд через границу автомобилям с номерными знаками Приднестровья. Для въезда на территорию соседнего государства требуется так называемый «нейтральный номер», который можно получить в пункте регистрации транспортных средств в Тирасполе или Рыбнице. При этом наличие приднестровского номерного знака является обязательным. В конце минувшего года силовые структуры Молдовы задержали партию нейтральных и приднестровских номерных знаков, что фактически привело к остановке работы пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС). Попытки вернуть изъятый груз к успеху пока не привели.

ПРТС в Тирасполе и Рыбнице были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. В ПРТС частные автовладельцы могут получить нейтральные автономера, без которых сегодня нельзя выехать не только в страны ЕС, но и в Украину.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна