Силовые структуры Республики Молдова в таможенном терминале города Каушаны незаконно вскрыли автомобиль, принадлежащий приднестровскому перевозчику, и изъяли часть партии автомобильных номеров приднестровского образца. Об этом сообщил официальный сайт Министерства иностранных дел ПМР.
«Расцениваем очередную провокацию Кишинева, направленную на усугубление проблем в автотранспортной сфере с целью нарушения прав и интересов жителей Приднестровской Молдавской Республики, как свидетельство отказа РМ от адекватных действий в переговорах с Приднестровьем», - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что недопустимые и противозаконные действия конкретных представителей силовых структур Молдовы повлекут за собой неизбежные уголовно-процессуальные последствия, передает novostipmr.com.
МИД ПМР призвал международных партнеров отреагировать на деструктивные действия Кишинева, которые грубо нарушают существующие договоренности переговорного процесса, в частности пункт 4 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года, и ведут к слому механизма пунктов регистрации транспортных средств и ограничению участия автомобилистов Приднестровья в международном дорожном движении.
Напомним, что в сентябре минувшего года власти Украины с подачи молдавских властей запретили проезд через границу автомобилям с номерными знаками Приднестровья. Для въезда на территорию соседнего государства требуется так называемый «нейтральный номер», который можно получить в пункте регистрации транспортных средств в Тирасполе или Рыбнице. При этом наличие приднестровского номерного знака является обязательным. В конце минувшего года силовые структуры Молдовы задержали партию нейтральных и приднестровских номерных знаков, что фактически привело к остановке работы пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС). Попытки вернуть изъятый груз к успеху пока не привели.
ПРТС в Тирасполе и Рыбнице были созданы после подписания 24 апреля 2018 года Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении. В ПРТС частные автовладельцы могут получить нейтральные автономера, без которых сегодня нельзя выехать не только в страны ЕС, но и в Украину.