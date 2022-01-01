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Хакеры взломали сайт Миноборазования Украины

Хакеры взломали сайт Миноборазования Украины

Официальный сайт Министерства образования и науки Украины в пятницу подвергся хакерской атаке, его содержимое сменилось страницей с угрозой украинцам.

Пользователи, зайдя на сайт ведомства, видят текст на трех языках - украинском, русском и польском. В нем говорится, что все данные украинцев на компьютерах якобы уничтожаются, и восстановить их невозможно. Злоумышленники также написали, что вся информация о жителях Украины стала публичной.

Согласно тексту на сайте министерства, атака на личные данные украинцев - месть за Волынь, Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ), Галицию, Полесье и исторические земли.

Хакеры взломали сайт Миноборазования Украины
tass.ru
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
  • Просмотров: 35
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