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С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами

С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами

С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России .

ЧЕМ ВАКЦИНИРУЮТ В ТУРЦИИ, КАКОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАЮТ, СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЦЕДУРА

Туристы (вакцинируют только взрослых, начиная с 18 лет) и в частных, и в государственных клиниках Турции могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – или Pfizer / BionTech (мРНК-вакцина), или китайскую Sinovac (CoronaVac – цельновирионная вакцина).

Вакцинация для туристов, в отличие от обладателей ВНЖ, платная – за каждый укол из двух нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс. р.).

Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе – то есть Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если вакцинироваться в Турции Pfizer / BionTech, то с таким сертификатом турист может, при наличии визы и/или основания для въезда, путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры, музеи и пр.

Особый интерес у российских туристов вызывает возможность получить бустерную дозу Pfizer / BionTech в Турции после двух доз «Спутника V»: такое сочетании тоже дает европейский «зеленый пропуск». В ряде клиник подтвердили наличие такой возможности.

В крупных частных холдингах Антальи не опровергли этой информации, но уточнили, что для утвердительного ответа им нужно посмотреть, «какой именно сертификат туристу выдаст система» (так как клиентов у них пока не было, «вживую» они это сами не видели)

Вакцинироваться китайским препаратом Sinovac в Турции тоже имеет определенный смысл: например, если нужен «пропуск» в США (эта вакцина там принимается), а также в Финляндию, Австрию или Таиланд.
Источник: atorus.ru

  • Сегодня, 10:48
  • DTV
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