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С 17 января в Молдове вводятся новые ограничения. Условия въезда в страну

С 17 января в Молдове вводятся новые ограничения. Условия въезда в страну

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы приняла решение продлить чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения до 15 марта, отмечает Noi.md.

С 17 января государственная граница вернется к режиму, согласно которому, независимо от страны происхождения, въезд в Республику Молдова будет разрешен на основании одного из документов:

- сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанных за 72 часа, соответственно 48 часов до посадки или въезда в страну (в зависимости от используемого вида транспорта)

- медицинское заключения в случае лиц, перенесших COVID-19 между 15-м и 180-м днем ​​(6 месяцев), или подтверждение наличия антител к COVID-19.

Решение НЧКОЗ принято на фоне 77% увеличения числа случаев заболевания в первую неделю 2022 года по сравнению с предыдущей неделей, что также привело к переходу Кишинева к оранжевому коду.

С 17 января в населенных пунктах, находящихся под оранжевым кодом, обслуживание клиентов в пунктах общественного питания будет разрешено только при предъявлении COVID-сертификата в пределах 75 процентов вместимости заведения.

Частные мероприятия (праздничные обеды, корпоративы, свадьбы, крестины) с участием 25 и более участников по-прежнему будут разрешены только при предъявлении гостями сертификата COVID-19, в пределах зеленого и желтого порогов оповещения. При оранжевом и красном порогах оповещения правила проведения закрытых мероприятий не меняются.

Так, при оранжевом коде они разрешены только при предъявлении участниками COVID-сертификата, а при красном коде мероприятия запрещены.

Во избежание скоплений людей, в случае красного кода, доступ в Международный аэропорт Кишинева будет разрешен только пассажирам.

На заседании НЧКОЗ обсуждалась возможность расширения сферы использования COVID-сертификата в других сферах деятельности, и эта тема станет предметом консультаций между правительством и бизнес-средой.
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