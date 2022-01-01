Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы приняла решение продлить чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения до 15 марта, отмечает Noi.md.
С 17 января государственная граница вернется к режиму, согласно которому, независимо от страны происхождения, въезд в Республику Молдова будет разрешен на основании одного из документов:
- сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанных за 72 часа, соответственно 48 часов до посадки или въезда в страну (в зависимости от используемого вида транспорта)
- медицинское заключения в случае лиц, перенесших COVID-19 между 15-м и 180-м днем (6 месяцев), или подтверждение наличия антител к COVID-19.
Решение НЧКОЗ принято на фоне 77% увеличения числа случаев заболевания в первую неделю 2022 года по сравнению с предыдущей неделей, что также привело к переходу Кишинева к оранжевому коду.
С 17 января в населенных пунктах, находящихся под оранжевым кодом, обслуживание клиентов в пунктах общественного питания будет разрешено только при предъявлении COVID-сертификата в пределах 75 процентов вместимости заведения.
Частные мероприятия (праздничные обеды, корпоративы, свадьбы, крестины) с участием 25 и более участников по-прежнему будут разрешены только при предъявлении гостями сертификата COVID-19, в пределах зеленого и желтого порогов оповещения. При оранжевом и красном порогах оповещения правила проведения закрытых мероприятий не меняются.
Так, при оранжевом коде они разрешены только при предъявлении участниками COVID-сертификата, а при красном коде мероприятия запрещены.
Во избежание скоплений людей, в случае красного кода, доступ в Международный аэропорт Кишинева будет разрешен только пассажирам.
На заседании НЧКОЗ обсуждалась возможность расширения сферы использования COVID-сертификата в других сферах деятельности, и эта тема станет предметом консультаций между правительством и бизнес-средой.