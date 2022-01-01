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Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству

Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству

Судья стал на сторону страховой компании, которая отказалась выплачивать страховку детям миллионера, умершего после вакцинации.

Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает Korrespondent.net ссылаясь на Unser Mitteleuropa.

Медики признали, что смерть мужчины наступила в результате вакцинации. После этого страховая компания отказалась выплачивать семье деньги, поскольку страховой полис исключает использование экспериментальных препаратов и лечения, включая вакцинацию от коронавируса.

Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла. Судья постановил, что побочные эффекты экспериментальной вакцины обнародуются и умерший не мог утверждать, что не знает о них, когда он добровольно принимал вакцину. Также в суде подчеркнули, что во Франции нет никакого закона, заставлявшего его прививаться.

"Поэтому его смерть, по сути, является самоубийством", - постановил суд.

В страховой компании отметили, что суицид, как и смерть от экспериментального лекарства, не является страховым случаем.

  • Сегодня, 11:13
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