Пожар произошёл 14 января, в три часа ночи, на территории частной сельхозфермы на улице Октябрьской, сообщает пресс-центр МВД ПМР .
Два пожарных расчёта из Днестровска и Слободзеи за 30 минут сбили пламя. Чтобы тлеющее сено и солому не отнесло ветром к ближайшим домам, огнеборцы ещё пять часов продолжали проливать тюки.
Инспектор Госпожнадзора рассматривает версию поджога. Под навесом, где хранились заготовки корма для коров, не было электричества. По словам рабочего фермы, в два часа ночи залаяла собака. Мужчина осмотрел территорию, но никого не заметил. Спустя час произошёл пожар.
Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей ПМР. Проводится разбирательство.