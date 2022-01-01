Dnestr.TV

 
0

Пожар в Коротном : ущерб составил около 200 тысяч рублей ПМР

Пожар в Коротном : ущерб составил около 200 тысяч рублей ПМР

Пожар произошёл 14 января, в три часа ночи, на территории частной сельхозфермы на улице Октябрьской, сообщает пресс-центр МВД ПМР .

Два пожарных расчёта из Днестровска и Слободзеи за 30 минут сбили пламя. Чтобы тлеющее сено и солому не отнесло ветром к ближайшим домам, огнеборцы ещё пять часов продолжали проливать тюки.

Инспектор Госпожнадзора рассматривает версию поджога. Под навесом, где хранились заготовки корма для коров, не было электричества. По словам рабочего фермы, в два часа ночи залаяла собака. Мужчина осмотрел территорию, но никого не заметил. Спустя час произошёл пожар.

Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей ПМР. Проводится разбирательство.
  • Сегодня, 12:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна