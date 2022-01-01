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Молдова – не лучшее место в мире для состоятельных людей: 74-я строчка в рейтинге

Молдова – не лучшее место в мире для состоятельных людей: 74-я строчка в рейтинге

Данные рейтинг был составлен консалтинговой компанией CS Global Partners. Оценивались пять основных критериев, наиболее актуальных для состоятельных людей: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность и финансовая свобода. Всего страны ранжированы по 158 местам. При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями 187 стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов.

В итоге Молдова оказалась на 74-й строчке рейтинга. Лучше всего в плане критериев оценки в нашей стране с «глобальной мобильностью» – 54-я строчка, хуже всего с «безопасностью» – 86-е место. По критерию «экономические возможности» Молдова заняла 72-е место, по «финансовой свободе» – 75-е место, по «качеству жизни» – 81-е, передает bloknot-moldova.md.

При этом Молдова опередила в рейтинге такие страны СНГ, как Казахстан (78), Украина (80), Россия (82), Беларусь (88), но уступила соседям – Румынии (39) и Болгарии (44).

А самыми лучшими странами мира для состоятельных людей в рейтинге нынешнего года стали: Швейцария, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Япония, Сингапур, Германия, Канада, Исландия, Австрия, Австралия и Люксембург.

В нижней части списка привлекательных стран для богатых людей расположились Афганистан, Конго, Южный Судан, Йемен и Сомали, которые заняли последние строчки рейтинга.
Всего страны ранжированы по 158 местам. При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями 187 стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
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