Данные рейтинг был составлен консалтинговой компанией CS Global Partners. Оценивались пять основных критериев, наиболее актуальных для состоятельных людей: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность и финансовая свобода. Всего страны ранжированы по 158 местам. При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями 187 стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов.
В итоге Молдова оказалась на 74-й строчке рейтинга. Лучше всего в плане критериев оценки в нашей стране с «глобальной мобильностью» – 54-я строчка, хуже всего с «безопасностью» – 86-е место. По критерию «экономические возможности» Молдова заняла 72-е место, по «финансовой свободе» – 75-е место, по «качеству жизни» – 81-е, передает bloknot-moldova.md.
При этом Молдова опередила в рейтинге такие страны СНГ, как Казахстан (78), Украина (80), Россия (82), Беларусь (88), но уступила соседям – Румынии (39) и Болгарии (44).
А самыми лучшими странами мира для состоятельных людей в рейтинге нынешнего года стали: Швейцария, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Япония, Сингапур, Германия, Канада, Исландия, Австрия, Австралия и Люксембург.
В нижней части списка привлекательных стран для богатых людей расположились Афганистан, Конго, Южный Судан, Йемен и Сомали, которые заняли последние строчки рейтинга. Всего страны ранжированы по 158 местам. При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями 187 стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов.