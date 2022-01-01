Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 7 по 13 января на территории республики зарегистрировано 171 заявление и сообщение о преступлениях. По 133 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период зарегистрирован грабёж, 24 кражи (по горячим следам раскрыты 11 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано 17 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 16 госдолжников и три неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел задокументировано 1055 нарушений правил дорожного движения. Выявлены 16 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь – пять таких водителей, г. Бендеры и Григориопольского района – по четыре, Рыбницкого – два, Слободзейского – один.

С 7 по 13 января на территории республики зарегистрировано восемь пожаров. Погибших и раненых нет. По два пожара – в Тирасполе, Рыбнице и Григориопольском районе (в районном центре и с. Буторы), остальные – в Дубоссарах и Каменском районе (с. Хрустовая). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 12 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна