В период с 7 по 13 января на территории республики зарегистрировано 171 заявление и сообщение о преступлениях. По 133 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зарегистрирован грабёж, 24 кражи (по горячим следам раскрыты 11 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 17 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 16 госдолжников и три неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел задокументировано 1055 нарушений правил дорожного движения. Выявлены 16 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь – пять таких водителей, г. Бендеры и Григориопольского района – по четыре, Рыбницкого – два, Слободзейского – один.
С 7 по 13 января на территории республики зарегистрировано восемь пожаров. Погибших и раненых нет. По два пожара – в Тирасполе, Рыбнице и Григориопольском районе (в районном центре и с. Буторы), остальные – в Дубоссарах и Каменском районе (с. Хрустовая). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 12 административных протоколов. mvdpmr.org