Dnestr.TV

 
0

Ученые нашли необычный способ быстро уснуть

Ученые нашли необычный способ быстро уснуть

Один простой способ помогает создать идеальные условия для быстрого засыпания. Для этого нужно немного понизить температуру тела, а сделать это можно с помощью простых носков, пишет Daily Express.

Надетые на ноги носки поспособствуют расширению дистальных сосудов, к ступням начнет приливать больше крови, и от этого температура тела немного снизится, передает mk.ru

Отмечается, что влияние носков на сон проанализировали ученые из Сеула. Результаты были опубликованы в Национальной медицинской библиотеке (National Library of Medicine). В исследовании участвовали шесть мужчин. Во время сна в носках и без них ученые фиксировали время засыпания, общее время сна, его эффективность, число пробуждений, среднюю продолжительность периода пробуждения, индекс движений, индекс фрагментации сна, а также пульс и температуру тела.

Согласно результатам, надев носки перед сном, люди засыпали примерно на 7,5 минуты быстрее. Также общее время сна у них было в среднем на 32 минуты больше, и просыпались они в 7,5 раза реже. Эффективность сна в носках оказалась на 7,6% выше.

Носки необходимо надеть именно перед отходом ко сну, отметили ученые. При этом пожилые люди могут не почувствовать эффекта. Кроме того, спать в носках не следует людям, имеющим проблемы с кровообращением и страдающим от отеков ног. Также исследователи не рекомендуют использовать компрессионные носки.
mk.ru
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна