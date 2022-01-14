Один простой способ помогает создать идеальные условия для быстрого засыпания. Для этого нужно немного понизить температуру тела, а сделать это можно с помощью простых носков, пишет Daily Express.
Надетые на ноги носки поспособствуют расширению дистальных сосудов, к ступням начнет приливать больше крови, и от этого температура тела немного снизится, передает mk.ru
Отмечается, что влияние носков на сон проанализировали ученые из Сеула. Результаты были опубликованы в Национальной медицинской библиотеке (National Library of Medicine). В исследовании участвовали шесть мужчин. Во время сна в носках и без них ученые фиксировали время засыпания, общее время сна, его эффективность, число пробуждений, среднюю продолжительность периода пробуждения, индекс движений, индекс фрагментации сна, а также пульс и температуру тела.
Согласно результатам, надев носки перед сном, люди засыпали примерно на 7,5 минуты быстрее. Также общее время сна у них было в среднем на 32 минуты больше, и просыпались они в 7,5 раза реже. Эффективность сна в носках оказалась на 7,6% выше.
Носки необходимо надеть именно перед отходом ко сну, отметили ученые. При этом пожилые люди могут не почувствовать эффекта. Кроме того, спать в носках не следует людям, имеющим проблемы с кровообращением и страдающим от отеков ног. Также исследователи не рекомендуют использовать компрессионные носки. mk.ru